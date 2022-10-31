COVID, DA DOMANI NIENTE PIÙ OBBLIGO VACCINALE PER I MEDICI. RESTANO MASCHERINE IN OSPEDALI E RSA

Stop all'obbligo vaccinale per i sanitari, restano invece le mascherine negli ospedali. Sono questi i primi provvedimenti ufficiali del Governo Meloni che si presenta in conferenza stampa dopo il Cons...

Stop all'obbligo vaccinale per i sanitari, restano invece le mascherine negli ospedali. Sono questi i primi provvedimenti ufficiali del Governo Meloni che si presenta in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri insieme al Ministro dell'Interno Piantedosi, della Giustizia Nordio e della Salute Schillaci.

"L'obbligo vaccinale è scaduto lo scorso giugno e sopravviveva fino a dicembre per gli operatori sanitari. Noi abbiamo deciso di anticipare all'1 novembre la fine dell'obbligo e questo ci consente di recuperare 4 mila persone ora ferme in un sistema sotto-orgqanico", dice sottolineando che "viene confermato l'uso delle mascherine, ho letto notizie di ogni genere che non corrispondevano a verità".

Nel decreto spazio anche alla norma che prevede il rinvio della riforma Cartabia. "Qualcuno ha detto che con questo rinvio rischiamo di far saltare una delle milestones del Pnrr". Invece, "ai fini del Pnrr non cambia nulla.

Ci siamo presi 2 mesi mantenendo impegni presi con commissione Ue, per valutare se vi siano questioni da perfezionare. Ma non c'è alcun rischio che venga compromesso", ha precisato il Presidente del Consiglio.

"Ringrazio i medici che si sono prodigati contro il Covid e stamane ho firmato l'ordinanza che proroga l'utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie non solo contro il Covid ma anche per l'approssimarsi della stagione influenzale. Mai abbiamo pensato di non andare in questa direzione, che è condivisa anche con il primo ministro", dice il ministro della Salute, Orazio Schillaci in conferenza.