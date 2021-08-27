COVID: DA SABATO 28 AGOSTO VITTORIA E COMISO DIVENTANO “ZONA ARANCIONE”

Covid, in due Comuni del Ragusano restrizioni da “zona arancione”.L’ordinanza n. 86 del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena firmata, introduce le restrizioni da “zona arancione”,...

L’ordinanza n. 86 del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena firmata, introduce le restrizioni da “zona arancione”, previste dalla normativa nazionale, in due Comuni del Ragusano: si tratta di Comiso e Vittoria.

Il provvedimento sarà valido da sabato 28 agosto e fino a lunedì 6 settembre compreso. La decisione si è resa necessaria per contenere i contagi da coronavirus nei territori coinvolti.