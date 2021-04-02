COVID: DATI ANCORA ALTI IN SICILIA, 1.222 I NUOVI POSITIVI, 15 MORTI

Sono 1.222 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.144 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 5,8%. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.Le v...

Sono 1.222 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.144 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 5,8%. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.

Le vittime sono state 15 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.662.

Il numero degli attuali positivi è di 21.011 con 1.141 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 66. Negli ospedali i ricoverati sono 1.048, nove in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 150, sette in più rispetto sempre a ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 463 nuovi casi, Catania 162, Messina 132, Trapani 113, Caltanissetta 109, Agrigento 103, Ragusa 80, Enna 33, Siracusa 27,

DATI ITALIA

Sono 21.932 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 2 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute registrati altri 481 morti che portano il totale a 110.328 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. L'indice di positività si attesta intorno al 6,6%. Salgono i ricoveri in terapia intensiva, dove ora sono ricoverate 3.704 persone (+23 da ieri.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 21.932 contagiati

• 481 morti

• 19.620 guariti

+23 terapie intensive | -245 ricoveri

331.154 tamponi

Tasso di positività: 6,6% (+0,0%)

10.591.038 dosi di vaccino somministrate in totale