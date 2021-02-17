COVID: DIMINUISCONO I CASI A PATERNO' E NEL RESTO DELLA SICILIA

Ottime notizie arrivano sui dati Covid-19 riferiti alla città di Paternò e nel resto della Sicilia. della giornata.A Paternò i dati comunicati nella giornata di oggi che i casi accertati di Covid-19 a...

Ottime notizie arrivano sui dati Covid-19 riferiti alla città di Paternò e nel resto della Sicilia. della giornata.

A Paternò i dati comunicati nella giornata di oggi che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 64 (-13 rispetto ad i dati di ieri) di cui 4 (=) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 113 (-10 rispetto ad ieri)

In Sicilia invece ci sono stati 484 i nuovi positivi Covid 19 che si registrano oggi in Sicilia con 23.794 tamponi processati e una incidenza che scende al 2,0%. La regione è al nono posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri.

Le vittime sono state 24 e portano il totale a 3.915. Gli attualmente positivi sono 33.655, con una diminuzione di altri 825 casi rispetto a ieri; i guariti sono infatti 1.285. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri: adesso sono 1.115, 48 in meno rispetto a ieri; diminuiscono i ricoveri anche in terapia intensiva, sono 154, 4 in meno. La distribuzione nelle province vede Palermo con 231 casi, Messina 56, Catania 46, Siracusa 42, Agrigento 39, Caltanissetta 31,Trapani 17, Enna 15, Ragusa 7.