COVID, DIMINUISCONO I CASI DI POSITIVITÀ A PATERNO'

Secondo l'ultimo bollettino pubblicato nella giornata di oggi i casi sono diminuiti, i dati che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 616 (-26 rispetto al precedente bollettino) di cui 42 ospedalizzati (-1 rispetto al precedente bollettino). I dati sono in continuo aggiornamento.

LE PAROLE DEL SINDACO NINO NASO - "Il dato che ci viene comunicato è un dato ancora in calo rispetto agli ultimi ricevuti. Stiamo procedendo nella giusta strada, in squadra con il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. Invito comunque la cittadinanza a non abbassare la guardia. Sono questi momenti importanti, in cui le festività che ci accingiamo a vivere quest'anno in maniera diversa potrebbero distoglierci dal dovere di essere responsabili verso gli altri e verso noi stessi. Raccomando quindi ancora prudenza e cautela, insieme ce la faremo".