COVID: DIMINUISCONO I CASI IN SICILIA, 716 NUOVI CASI E 35 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 716 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 32.850 tamponi processati.Pure oggi le vittime sono state 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.478. Il totale degli attualmente positivi è...

A cura di Redazione 31 gennaio 2021 17:00

