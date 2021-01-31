COVID: DIMINUISCONO I CASI IN SICILIA, 716 NUOVI CASI E 35 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 716 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 32.850 tamponi processati.
Pure oggi le vittime sono state 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.478. Il totale degli attualmente positivi è 42.289 con un decremento di 579 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 1.260. Negli ospedali i ricoveri sono 1.325 in regime ordinario, ovvero 20 in meno rispetto a ieri, dei quali 204 in terapia intensiva, 4 in meno del giorno precedente.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 11.252 contagiati
• 237 morti
• 20.396 guariti
-3 terapie intensive | -2 ricoveri
213.364 tamponi
Tasso di positività: 5,3% (+1,0%)
1.934.633 vaccinati totali