COVID. DIMINUISCONO I CASI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA
Continuano a scendere i dati in Sicilia.Sono 479 i nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia con sono 19.985 tamponi processati, con una incidenza di poco sopra il 2,3%.Le vittime sono state 2...
Continuano a scendere i dati in Sicilia.
Sono 479 i nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia con sono 19.985 tamponi processati, con una incidenza di poco sopra il 2,3%.
Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.848. Gli attualmente positivi sono 34.866 , con una diminuzione di 104 casi rispetto a ieri. I guariti sono 559. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1030 in regime ordinario (-13 rispetto ad ieri) diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 165, tre meno rispetto a ieri.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 40.916 (144)
- Catania: 40.382 (115)
- Messina: 19.204 (101)
- Trapani: 10.441 (19)
- Siracusa: 10.024 (34)
- Ragusa: 8.144 (10)
- Caltanissetta: 6.593 (19)
- Agrigento: 5.790 (34)
- Enna: 4.250 (3)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
▪️ 11.068 contagiati
▪️ 221 morti
▪️ 9.469 guariti
+23 terapie intensive | -51 ricoveri
205.642 tamponi
Tasso di positività: 5,4% (+0,4%)
2.978.284 vaccinati totali