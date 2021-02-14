COVID. DIMINUISCONO I CASI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Continuano a scendere i dati in Sicilia.Sono 479 i nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia con sono 19.985 tamponi processati, con una incidenza di poco sopra il 2,3%.Le vittime sono state 2...

Continuano a scendere i dati in Sicilia.

Sono 479 i nuovi positivi che si registrano oggi in Sicilia con sono 19.985 tamponi processati, con una incidenza di poco sopra il 2,3%.

Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.848. Gli attualmente positivi sono 34.866 , con una diminuzione di 104 casi rispetto a ieri. I guariti sono 559. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1030 in regime ordinario (-13 rispetto ad ieri) diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 165, tre meno rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 40.916 (144)

Catania: 40.382 (115)

Messina: 19.204 (101)

Trapani: 10.441 (19)

Siracusa: 10.024 (34)

Ragusa: 8.144 (10)

Caltanissetta: 6.593 (19)

Agrigento: 5.790 (34)

Enna: 4.250 (3)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

▪️ 11.068 contagiati

▪️ 221 morti

▪️ 9.469 guariti

+23 terapie intensive | -51 ricoveri

205.642 tamponi

Tasso di positività: 5,4% (+0,4%)

2.978.284 vaccinati totali