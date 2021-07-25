COVID, DOPPIO FOCOLAIO A STROMBOLI E SALINA: LOCALI CHIUSI, TURISTI IN QUARANTENA

A Stromboli, nelle Eolie, non fa piu' paura il cratere ma il covid. I positivi sono saliti a 14 ma sia all'Usca che alla guardia medica isolani e vacanzieri chiedono di essere sottoposti al tampone, s...

A Stromboli, nelle Eolie, non fa piu' paura il cratere ma il covid. I positivi sono saliti a 14 ma sia all'Usca che alla guardia medica isolani e vacanzieri chiedono di essere sottoposti al tampone, segno che il termometro della paura è risalito.

Un ristorante è stato chiuso per precauzione. Quattro camerieri sono risultati positivi. "Tutto è iniziato sabato scorso - racconta un isolano poi risultato positivo e ora in quarantena - una turista è sbarcata sull'isola e dopo qualche giorno è stato accertato che era risultata affetta dal covid.

In quell'arco di tempo si sono verificati tutti i suoi contatti e fino ad ora sono stati accertati 14 casi e siamo tutti in quarantena. Ma nell'isola cresce la paura tra isolani e turisti e quasi tutti si stanno sottoponendo alle verifiche che sono state prontamente organizzate dall'Usca e alla guardia medica. E dalla fila di gente che c'è si comprende che c'è molta apprensione anche per quelle che potrebbero essere le conseguenze per la stagione turistica che era iniziati a gonfie vele".

A Salina invece c'è un giovane positivo e una decina di persone sono in quarantena.

Su questa nuova situazione interviene anche l'ex presidente dei commercianti Luca Chiofalo: "Mi raccontano di feste partecipatissime e sfrenate in giro per l'isola - dice - comprensibile la voglia di divertirsi, solo spero siano rispettate almeno le precauzioni minime per evitare contagi di massa. I

l rischio concreto è la chiusura delle attività e, se tornano a riempirsi gli ospedali, anche di interi territori. Diversi comuni turistici d'Italia cominciano a cautelarsi.

Noi confidiamo nella responsabilità collettiva: voglio sperare non venga consentito che comportamenti dissennati penalizzino tutti"