COVID. DRIVE IN DI CATANIA E ACIREALE TEMPORANEAMENTE CHIUSI

AGGIORNAMENTO ORE 9.30Ai sensi della nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana, l’assessore della Salute, Ruggero Razza, ha chiesto la regolare apertura di tutti i drive-in.Restano operat...

14 agosto 2021 08:45
AGGIORNAMENTO ORE 9.30

Ai sensi della nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana, l’assessore della Salute, Ruggero Razza, ha chiesto la regolare apertura di tutti i drive-in.

Restano operativi per le prestazioni a titolo gratuito che sono dirette: ai soggetti già vaccinati, ai soggetti destinatari di misure di Contact tracing, alle attività di screening programmato, ai rientrati in Sicilia dalle aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio.

Al fine di favorire la vaccinazione, le Asp provvederanno a prevedere un’équipe vaccinale per le esigenze locali.

I Drive in di Catania(Via Forcile) e Acireale(Via Bonaccorsi) saranno quindi regolarmente aperti nella giornata di oggi(sabato 14 agosto) con orario prolungato fino alle ore 21.

Orari

Drive in Catania(Via Forcile) 9-13.30 e 14.30-21.00

Drive in Acireale(Via Bonaccorsi) 14.00-21.00

Saranno chiusi il giorno di ferragosto. Torneranno ad essere normalmente operativi dal 16 agosto.

ottemperanza all’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che dispone a carico dell’interessato(se non vaccinato) il costo dello screening in modalità drive in (tampone rapido), i siti di Catania(Via Forcile) e Acireale(Via Bonaccorsi) resteranno chiusi a partire da, oggi, sabato 14 agosto.

Saranno nuovamente operativi non appena verranno definite le modalità operative per la gestione della nuova procedura

