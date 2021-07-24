COVID, DUE NUOVE ZONE ROSSE IN SICILIA: ENTRAMBI NELL'AGRIGENTINO
Aumentano le zone rosse in Sicilia: ce ne sono due nuove.
Disposta anche una proroga e una revoca. È quanto contenuto in un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata, a seguito delle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.
Le nuove restrizioni a seguito del considerevole numero di positivi al Covid, in vigore da domenica 25 a giovedì 29 luglio, riguardano i Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata, nell'Agrigentino.
Proroga, sempre fino al 29, per Gela, in provincia di Caltanissetta.
Mentre viene revocata, con effetto immediato, la "zona rossa" a Piazza Armerina, nell'Ennese.