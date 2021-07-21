COVID, DUE NUOVE ZONE ROSSE IN SICILIA, SONO SEI I COMUNI OFF LIMITS

Continuano a crescere in questi giorni le «zone rosse» in Sicilia. Oggi ne sono state istituite altre due. Si tratta di Caltabellotta, dove si è registrato un cluster in seguito a un banchetto nuziale...

Continuano a crescere in questi giorni le «zone rosse» in Sicilia. Oggi ne sono state istituite altre due. Si tratta di Caltabellotta, dove si è registrato un cluster in seguito a un banchetto nuziale, e Favara: entrambi i comuni sono in provincia di Agrigento.

A prevederle un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito dell’aumento considerevole di positivi al Covid. Il provvedimento, varato a seguito delle note dell’Azienda sanitaria provinciale e dei sindaci dei due Comuni, sarà in vigore dal 22 al 29 luglio.

Attualmente (fino al 21 luglio) sono già in «zona rossa» anche i Comuni di Mazzarino e Riesi, nel Nisseno, e Piazza Armerina in provincia di Enna, oltre a Gela fino al 23 luglio.