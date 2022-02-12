COVID, ECDC: "LA PANDEMIA NON È FINITA, OMICRON NON SARÀ L'ULTIMA VARIANTE"

"La pandemia non è finita.È probabile che questo Covid-19 rimanga con noi.Non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo". Così Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie E...

"La pandemia non è finita.

È probabile che questo Covid-19 rimanga con noi.

Non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo". Così Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie ECDC, su Rai Radio1. "Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i paesi a deciderlo. Attualmente vediamo un'enorme differenza tra le situazioni dei paesi in Europa", ha rilevato.

E sulle mascherine ha aggiunto: "Se si vuole raggiungere una riduzione della contagiosità bisogna mantenerle nei luoghi dove non c'è distanziamento, quindi al chiuso. Poi la mascherina secondo me non è una misura invasiva".

A proposito di cosa abbiamo imparato dalla pandemia, Ammon ha dichiarato: "Abbiamo imparato molto ma non direi che sappiamo già tutto su questo virus. Spesso ci ha sorpreso in questi 2 anni quindi dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo intensificare la sorveglianza e migliorare il sequenziamento per individuare le varianti del virus il prima possibile".