COVID, FIGLIUOLO: “RAGGIUNTO L’80% DI VACCINATI, ITALIA VICINISSIMA ALL’IMMUNITÀ DI GREGGE”

“Oggi è un bel giorno perché abbiamo appena raggiunto e di poco superato l’80% delle prime inoculazioni”, ha detto il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in visita all’hub vaccinale di Amazon a Passo Corese, in provincia di Rieti: “è un traguardo importante perché ci dice che fine settembre raggiungeremo 80% di platea interamente vaccinata ovvero 43milioni e 200mila cittadini dai 12 anni in su che completeranno la scheda vaccinale”.

“Il nostro Paese – ha detto il Generale – è vicinissimo all’immunità di gregge”.

Il generale ha poi parlato di terza dose: “partiremo entro la fine del mese con gli immunodepressi, ovvero quelle persone che hanno un bisogno di un aiuto per la risposta del sistema immunitario.

Sarà un richiamo, una dose ‘booster’. La platea calcolata è di circa 3 milioni”, ha annunciato dopo aver parlato con il ministro della Salute Roberto Speranza. “Per le categorie e i codici di esenzione – aggiunge – si sta esprimendo il Comitato tecnico scientifico dell’Aifa e poi partiremo. Stiamo affinando la macchina organizzativa”.

Successivamente “è probabile che si vada sui più anziani, le Rsa e il personale sanitario.

I vaccini utilizzati saranno Pfizer e Moderna”. “Noi siamo pronti – ha sottolineato il commissario – le dosi ci sono, andiamo avanti”.