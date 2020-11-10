COVID: FOCOLAIO AL “SALVATORE BELLIA”, ALMENO CINQUE I CASI
AGGIORNAMENTO
Si aggiorno il triste bilancio all'interno della casa di ospitalità per anziani “Salvatore Bellia”.
I casi attualmente confermati sono 15 anziani che sono ospitati all'interno della struttura ed a 6 operatori che lavorano all'interno.
Firmata questa sera da parte del Sindaco l’ordinanza contingibile e urgente per la sanificazione di tutti i locali dell’ Ipab Salvatore Bellia
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
FLASH
Scoppiato un focolaio di Coronavirus nella casa di ospitalità per anziani “Salvatore Bellia”.
Almeno 5 contagiati dal Covid-19, Il sindaco Nino Naso starebbe predisponendo immediatamente la sanificazione della struttura.
Notizia in aggiornamento.