10 novembre 2020 20:10
COVID: FOCOLAIO AL “SALVATORE BELLIA”, ALMENO CINQUE I CASI -
News
AGGIORNAMENTO

Si aggiorno il triste bilancio all'interno della casa di ospitalità per anziani “Salvatore Bellia”.

I casi attualmente confermati sono 15 anziani che sono ospitati all'interno della struttura ed a 6 operatori che lavorano all'interno.

Firmata questa sera da parte del Sindaco l’ordinanza contingibile e urgente per la sanificazione di tutti i locali dell’ Ipab Salvatore Bellia

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

FLASH 

Scoppiato un focolaio di Coronavirus nella casa di ospitalità per anziani “Salvatore Bellia”.

Almeno 5 contagiati dal Covid-19, Il sindaco Nino Naso starebbe predisponendo immediatamente la sanificazione della struttura.

Notizia in aggiornamento.

