COVID: I CASI POSATIVI IN CITTÀ SALGONO A 107, 4 IN PIÙ RISPETTO AD IERI

Leggero rialzo del numero dei casi positivi in città.

Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 4 nuovi positivi rispetto ai dati di ieri. Il totale degli attualmente positivi in città sale a 107 . Sono stati, registrati 2 contatti stretti e protratti per i quali sono state emesse ordinanze di quarantena.

Nessun aggiornamento sul numero delle persone ospedalizzate.

DATI DI PATERNO' OGGI

POSITIVI 107 soggetti (+4 rispetto ad ieri)

OSPEDALIZZATI 8 soggetti (dato di ieri, 11/03/2021)

QUARANTENA 171(+2 rispetto ad ieri)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

Lunedì 15 marzo, si riunirà il COC, Centro Operativo Comunale, per confrontarsi sulle nuove disposizioni nazionali e regionali, nonché per stabilire i provvedimenti a livello comunale.

12/03/2021

