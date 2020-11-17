COVID: I DATI AGGIORNATI DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO

La situazione secondo gli ultimi comunicati dei rispettivi Sindaci aggiornata ad oggi 17 Novembre 2020PATERNO'I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 371 di cui 35 ospedali...

La situazione secondo gli ultimi comunicati dei rispettivi Sindaci aggiornata ad oggi 17 Novembre 2020

PATERNO'

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 371 di cui 35 ospedalizzati. 39 i guariti. Saranno presto comunicati i dati ulteriormente aggiornati a seguito dell’attività di screening di massa avvenuta a Paternò nei giorni 14, 15 e 16 novembre.

SANTA MARIA DI LICODIA

Il bollettino del Comune di Santa Maria di Licodia recita 53 casi di positività accertati dall'Asp più 7 in attesa di validazione dall'autorità sanitaria ( tampone effettuato presso laboratori privati). Sono 90 le persone in isolamento fiduciario, 5 i guariti.

BELPASSO

Nella giornata di oggi 11 guariti e 3 nuovi contagi e 1 ospedalizzato in meno.

I numeri complessivi: dal 3 agosto sono 265 i casi in totale, 104 i positivi attivi, 152 i guariti, 9 i deceduti. Tra i casi attivi gli ospedalizzati scendono a 8.

RAGALNA

La situazione fa registrare 30 persone contagiate, di cui 6 ospedalizzate e 24 in quarantena domiciliare, ed oltre 60 in isolamento fiduciario, in attesa di tampone.

BIANCAVILLA

115 casi attuali di positività al Covid 19, 32 i guariti dall’inizio della pandemia.

MOTTA SANT'ANASTASIA

I numero dei contagiati al coronavirus non sono più 9 ma 17. Tutte le persone stanno tutti bene e speriamo che possano presto sconfiggere questo invisibile nemico, accertati due casi di positivi presso l’istituto comprensivo “G. D’Annunzio”.

MISTERBIANCO

Nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi sono complessivamente n.315 (trecentoquindici), di cui n.23 ricoverati in ospedale e n.292 a domicilio.

Ammontano a n.715 (settecentoquindici) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.