COVID: I DATI DELLA CITTA' DI PATERNO' E DELLA REGIONE SICILIA

Bollettino giornaliero riferito alle ultime 24 ore dei dati riferiti al Covid-19.Nella città di Paternò, i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 62 (-2 rispetto ai d...

Bollettino giornaliero riferito alle ultime 24 ore dei dati riferiti al Covid-19.

Nella città di Paternò, i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 62 (-2 rispetto ai dati di ieri) di cui 4 (=) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 109 (-4 rispetto ad ieri)

In Sicilia sono 480 i nuovi positivi Covid19 con 24.774 tamponi processati e una incidenza di poco inferiore al 2,0%. La regione è all'undicesimo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri.

Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.941. Gli attualmente positivi sono 33.004, con una diminuzione di altri 651 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.105. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri, adesso sono 1.075, 40 in meno rispetto a ieri; diminuiscono i ricoveri anche in terapia intensiva: sono 145, ovvero 9 meno rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 176 casi, Catania 111, Messina 51, Siracusa 50, Caltanissetta 29, Ragusa 24, Agrigento 16, Enna 16, Trapani 7.