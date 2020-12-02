COVID, IL BOLLETTINO DEL 2 DICEMBRE: IN SICILIA 1.483 NUOVI CASI E 27 MORTI

Sono 1.483 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.536 tamponi effettuati ; 27 i decessi, che portano il totale a 1.616. Con i nuovi casi scendono per la prima vol...

Sono 1.483 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.536 tamponi effettuati ; 27 i decessi, che portano il totale a 1.616. Con i nuovi casi scendono per la prima volta da tempo gli attuali positivi che adesso sono 39.731 ovvero quasi mille meno (999). Di questi 1.714 sono i ricoverati, 23 in meno rispetto a ieri: 1.494 in regime ordinario (23 in meno) e 220 in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 38.017. I guariti sono 2455.

Sul fronte della distribuzione fra province in testa ritorna Catania con 621 casi seguita da Palermo con 390 casi poi Messina 242, Trapani 70, Siracusa 60, Ragusa 42, Caltanissetta 52,Enna 6, nessun caso ad Agrigento

DATO ITALIA

Sono 20.709 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 684 morti che portano il totale a 57.045 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Da ieri sono stati eseguiti 207.143. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.616 (-47 da ier

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 20.709 contagiati

• 684 morti

• 38740 guariti

-47 terapie intensive | -357 ricoveri

207.143 tamponi

Tasso di positività: 10,0% (-0,6%)

