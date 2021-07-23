COVID, IL BOLLETTINO DEL 23 LUGLIO: IN SICILIA 484 NUOVI CASI E 2 MORTI. CONTINUANO A CRESCERE I CASI IN TUTTA ITALIA

Sono 484 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 15.413 tamponi processati nell'isola.L'incidenza scende al 3,2%.L'isola è adesso quarta per i nuovi contagi giorn...

Sono 484 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 15.413 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza scende al 3,2%.

L'isola è adesso quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio, Lombardia e Veneto. Gli attuali positivi sono 6.903 con un aumento di altri 300 casi. I guariti sono 182 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.023.

Sul fronte ospedaliero 13 ricoveri in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva uno in meno.

Sul fronte del contagio nelle singole province torna in testa Caltanissetta 101. Seguono Agrigento 98, Palermo 78, Catania 70, Trapani 51, Siracusa 36, Enna 21, Ragusa 17, Messina 12.

DATI ITALIA

Sono 5.143 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, venerdì 23 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 17 morti, che portano a 127.937 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 237.635 tamponi, il tasso di positività è al 2,2%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.304 (+70 rispetto a ieri), mentre scende a 155 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (-3), con 10 ingressi nelle ultime 24 ore