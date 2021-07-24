COVID, IL BOLLETTINO DEL 24 LUGLIO: IN SICILIA 626 NUOVI CASI E 2 MORTI, SALGONO RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE

Sono 626 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.735 tamponi processati nell'isola.L'incidenza fa segnare un nuovo record di poco superiore al 4,5%.L'isola ris...

Sono 626 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.735 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza fa segnare un nuovo record di poco superiore al 4,5%.

L'isola risale al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 7.472 con un aumento di altri 569 casi.

I guariti sono 56 mentre nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima che porta il totale dei decessi a 6.024. Sul fronte ospedaliero sono adesso 209 i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 27 i ricoverati, ben 6 in più

Sul fronte del contagio nelle singole province torna in testa Ragusa con 175 casi seguita da Caltanissetta con 97, Agrigento 90, Palermo 83, Catania 63, Messina 43, Siracusa 32, Trapani 23, Enna 20.

DATI ITALIA

Sono 5.140 i nuovi contagi da coronavirusin Italia di oggi, 24 luglio (ieri 5.143), secondo i dati del bollettino del ministero della Salute diffusi dalla Protezione Civile.

Da ieri si sono registrati altri 5 morti (ieri erano 17) che portano a 127.942 il totale delle vittime da inizio emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 258.929 tamponi, con un tasso di positività al 2%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 1.340, in aumento (+36) rispetto ai 1.304 di ieri, mentre sono 172 i ricoverati in terapia intensiva (+17 da ieri), con 21 ingressi nelle ultime 24 ore.

Dall'inizio della pandemia in Italia si contano 4.312.673 casi di Covid mentre il totale dei morti è 127.942. Sono 4.122.208 i dimessi ed i guariti sono in totale 4.122.208 (+1.362 in 24 ore). Infine sono 62.523 gli attualmente positivi (+3.771) da ieri