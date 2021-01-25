COVID IL BOLLETTINO DEL 25 GENNAIO: 885 POSITIVI, 504 GUARITI E 34 MORTI.
cco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, lunedì 25 gennaio.
Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 885 e il totale da inizio epidemia sale così a 130.637.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 20.808 (si contano anche i tamponi rapidi). Attualmente positive sono 48.001 persone. Trentaquattro nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.260.
I guariti ammontano invece a 79.376, +504 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.439 pazienti sono ricoverati con sintomi, 227 persone sono in terapia intensiva (/).
Situazione Covid provincia per provincia
Ecco il quadro riepilogativo della situazione Covid provincia per provincia (i numeri indicano il totale dei casi e l’incremento rispetto al giorno precedente)
Catania: 36.996 (208)
Palermo: 35.621 (386)
Messina: 17.144 (166)
Trapani: 9.157 (11)
Siracusa: 8.878 (26)
Ragusa: 7.832 (11)
Caltanissetta: 5.905 (74)
Agrigento: 5.049 (1)
Enna: 4.055 (2)
DATI ITALIA
🟤 Coronavirus, bollettino di oggi:
• 8.562 contagiati
• 420 morti
• 15.787 guariti
+21 terapie intensive | +115 ricoveri
143.116 tamponi
Tasso di positività: 6,0% (+0,6%)
1.382.893 vaccinati totali