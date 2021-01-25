95047

25 gennaio 2021 17:42
COVID IL BOLLETTINO DEL 25 GENNAIO: 885 POSITIVI, 504 GUARITI E 34 MORTI. -
cco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, lunedì 25 gennaio.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 885 e il totale da inizio epidemia sale così a 130.637.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 20.808 (si contano anche i tamponi rapidi). Attualmente positive sono 48.001 persone. Trentaquattro nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.260.

I guariti ammontano invece a 79.376, +504 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.439 pazienti sono ricoverati con sintomi, 227 persone sono in terapia intensiva (/).

Situazione Covid provincia per provincia
Ecco il quadro riepilogativo della situazione Covid provincia per provincia (i numeri indicano il totale dei casi e l’incremento rispetto al giorno precedente)

Catania: 36.996 (208)

Palermo: 35.621 (386)

Messina: 17.144 (166)

Trapani: 9.157 (11)

Siracusa: 8.878 (26)

Ragusa: 7.832 (11)

Caltanissetta: 5.905 (74)

Agrigento: 5.049 (1)

Enna: 4.055 (2)

DATI ITALIA
⁣🟤 Coronavirus, bollettino di oggi:

• 8.562 contagiati
• 420 morti
• 15.787 guariti

+21 terapie intensive | +115 ricoveri

143.116 tamponi
Tasso di positività: 6,0% (+0,6%)

1.382.893 vaccinati totali

 

