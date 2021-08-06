COVID, IL BOLLETTINO DEL 6 AGOSTO: IN SICILIA 789 NUOVI CASI, (PRIMA REGIONE PER INCREMENTO DI POSITIVI) 9 MORTI E RICOVERI IN AUMENTO

Sono 789 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.547 tamponi processati nell'isola.L'incidenza sale al 5,4%, ieri era al 3,8%.L'isola torna al primo posto per...

Sono 789 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.547 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza sale al 5,4%, ieri era al 3,8%.

L'isola torna al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 12.979 con un aumento di altri 432 casi. I guariti sono 348 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 9 vittime e il totale dei decessi sale a 6.076.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 417 i ricoverati, 15 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 42 i ricoverati, 2 in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 200, Catania 128, Agrigento 111, Caltanissetta 54, Trapani 98, Ragusa 70, Siracusa 57, Enna 33, Messina 38.

DATI ITALIA

Sono 6.599 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 6 agosto 2021 secondo i dati, regione per regione, del bollettino della Protezione Civile.

Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 244.657 tamponi con un tasso positività al 2,7%.

Sono 40 in più i ricoverati con sintomi, 2.449 in totale. Nove in più le terapie intensive occupate per un totale di 277.