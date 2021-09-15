COVID: IN ALTO ADIGE "ALCUNE CLASSI GIÀ RITORNATE IN DAD"

A pochi giorni dall’inizio delle scuole in Alto Adige – si è tornati in classe il 6 settembre – tre classi sono in isolamento a seguito di contagi Covid in aula.Lo ha confermato il governatore Arno Ko...

A cura di Redazione 15 settembre 2021 13:15

