COVID: IN ALTO ADIGE "ALCUNE CLASSI GIÀ RITORNATE IN DAD"

A pochi giorni dall'inizio delle scuole in Alto Adige – si è tornati in classe il 6 settembre – tre classi sono in isolamento a seguito di contagi Covid in aula.Lo ha confermato il governatore Arno Ko...

A cura di Redazione Redazione
15 settembre 2021 13:15
A pochi giorni dall’inizio delle scuole in Alto Adige – si è tornati in classe il 6 settembre – tre classi sono in isolamento a seguito di contagi Covid in aula.

Lo ha confermato il governatore Arno Kompatscher in conferenza stampa.

"Noi - ha aggiunto - siamo i primi ad avere uno screening, anche se - per il momento - solo parzialmente, mentre il programma nazionale deve ancora partire.

Lo screening ci aiuterà ad evitare grossi focolai nelle scuole. I primi casi nelle scuole sono stati scoperti perché le persone, in un modo o l'altro, vengono comunque testate".

Lo screening altoatesino si aggiunge a quello nazionale a campione, ha precisato Kompatscher. "Il ministero alla Salute non ritiene solo utile il nostro screening, ma lo valuta positivo, utile e necessario.

Per questo motivo andiamo avanti".

 

 

