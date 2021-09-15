COVID: IN ALTO ADIGE "ALCUNE CLASSI GIÀ RITORNATE IN DAD"
A pochi giorni dall’inizio delle scuole in Alto Adige – si è tornati in classe il 6 settembre – tre classi sono in isolamento a seguito di contagi Covid in aula.Lo ha confermato il governatore Arno Ko...
A pochi giorni dall’inizio delle scuole in Alto Adige – si è tornati in classe il 6 settembre – tre classi sono in isolamento a seguito di contagi Covid in aula.
Lo ha confermato il governatore Arno Kompatscher in conferenza stampa.
"Noi - ha aggiunto - siamo i primi ad avere uno screening, anche se - per il momento - solo parzialmente, mentre il programma nazionale deve ancora partire.
Lo screening ci aiuterà ad evitare grossi focolai nelle scuole. I primi casi nelle scuole sono stati scoperti perché le persone, in un modo o l'altro, vengono comunque testate".
Lo screening altoatesino si aggiunge a quello nazionale a campione, ha precisato Kompatscher. "Il ministero alla Salute non ritiene solo utile il nostro screening, ma lo valuta positivo, utile e necessario.
Per questo motivo andiamo avanti".