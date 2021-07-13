COVID. IN FRANCIA OBBLIGO VACCINI PER IL PERSONALE SANITARIO E PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI PUBBLICI"

Emmanuel Macron conferma la vaccinazione obbligatoria in Francia per il personale sanitario. "La vaccinazione sarà resa obbligatoria" per tutti coloro che sono a contatto con le persone fragili e ques...

Emmanuel Macron conferma la vaccinazione obbligatoria in Francia per il personale sanitario. "La vaccinazione sarà resa obbligatoria" per tutti coloro che sono a contatto con le persone fragili e questo obbligo riguarderà "il personale sanitario e non sanitario di ospedali, cliniche, case di cura, strutture per persone in situazione di handicap, tutti i professionisti o i volontari che lavorano a contatto con le persone fragili, anche a domicilio", ha annunciato nel suo intervento di questa sera.

"Il nostro Paese è toccato da una ripresa forte dell'epidemia che tocca tutti i territori" ha detto il presidente francese. "Abbiamo una risorsa principale: il vaccino", ha sottolineato. "Ci protegge solidamente contro la variante Delta ed evita il 95% delle forme gravi". "Più ci vaccineremo - ha aggiunto - meno spazio lasceremo al virus per diffondersi, più eviteremo i ricoveri".

"Si tratta di una nuova gara di velocità che viene avviata". Ma se la vaccinazione non aumenterà in modo sufficiente, bisognerà "porsi la questione della vaccinazione obbligatoria per tutti i francesi", ha poi avvertito. "Dobbiamo andare verso la vaccinazione per tutti, perché è l'unica strada verso il ritorno alla vita normale".

Questa sarà "un'estate di ritrovi, ma anche di vigilanza, lotta al virus e vaccinazioni" ha detto ancora il presidente francese. "Al rientro, avremo appuntamento con il nostro futuro", ha affermato.

Macron ha inoltre annunciato la prima estensione del 'pass sanitario' - il documento che attesta la vaccinazione o la negatività rispetto al coronavirus - a partire dal 21 luglio in Francia: a partire da quella data il documento sarà necessario per accedere a tutti gli eventi o luoghi in cui siano riunite più di 50 persone. Riguarderà tutti i cittadini francesi di più di 12 anni.