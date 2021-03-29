COVID: IN SCUOLE SICILIA 0,26% ALUNNI POSITIVI

Al 22 marzo su 674.524 alunni di 798 scuole siciliane (il 96%) gli alunni positivi al covid erano 1774 lo 0,26%. Lo dice l' ufficio scolastico regionale analizzando i dati che riguardano la scuola del...

Al 22 marzo su 674.524 alunni di 798 scuole siciliane (il 96%) gli alunni positivi al covid erano 1774 lo 0,26%. Lo dice l' ufficio scolastico regionale analizzando i dati che riguardano la scuola dell'infanzia fino a quella di II grado.

Considerando l'intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell'incidenza degli alunni positivi al Covid - fino al I grado - si conferma in diminuzione. Il valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,25% del 22 marzo 2021.

In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 17 alunni positivi in meno per l'infanzia (-8%), a 376 per la primaria (-41%) e a 505 per il I grado (-55%). Per le scuole del II ciclo si riscontra un lieve aumento dell'incidenza degli alunni positivi - dice l'ufficio scolastico - attualmente pari allo 0,28%.

Il raffronto tra la prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, e l'attuale mostra una sostanziale invarianza dell'incidenza degli alunni positivi al COVID-19, dallo 0,27% dell'8 febbraio 2021 all'attuale 0,28% Attualmente risultano essere state vaccinate 68.4301 persone che lavorano nelle scuole. Su 83.059 docenti 352 sono risultati positivi, lo 0,42%. Su 21.183 unità del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 65 sono risultate positive lo 0,31%.