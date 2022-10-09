COVID: IN SICILIA 1.090 I NUOVI POSITIVI, UNA VITTIMA. TASSO DI POSITIVITÀ È AL 12,5%
Sono 1.090 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.715 tamponi processati.Ieri i positivi erano 1.221.Il tasso di positività è al 12,5%, in leggero calo rispett...
Sono 1.090 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.715 tamponi processati.
Ieri i positivi erano 1.221.
Il tasso di positività è al 12,5%, in leggero calo rispetto al 12,6% di ieri.
La Sicilia è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 13.012, con un aumento di 782 casi. I nuovi guariti sono 307, una vittima, con il numero totale dei decessi che sale a 12.207 Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 230, otto in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 14, come ieri.
A livello provinciale si registrano a Palermo 236 casi, Catania 271, Messina 184, Siracusa 115, Trapani 123, Ragusa 74, Caltanissetta 41, Agrigento 34, Enna 12.