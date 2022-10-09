COVID: IN SICILIA 1.090 I NUOVI POSITIVI, UNA VITTIMA. TASSO DI POSITIVITÀ È AL 12,5%

Sono 1.090 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.715 tamponi processati.Ieri i positivi erano 1.221.Il tasso di positività è al 12,5%, in leggero calo rispett...

A cura di Redazione 09 ottobre 2022 20:16

Condividi