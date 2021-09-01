COVID: IN SICILIA 1.155 NUOVI POSITIVI, 27 I MORTI
Sono 1.155 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 20.959 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 5,3 ieri era al 5,1% .L'isola resta sempre nettamente...
Sono 1.155 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 20.959 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 5,3 ieri era al 5,1% .
L'isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dal Veneto con 691 casi.
Gli attuali positivi sono 28.300 con un decremento di 143 casi. I guariti sono 1.271 mentre si registrano altre 27 vittime che portano il totale dei decessi a 6.369.
La Regione Sicilia riporta che dei decessi comunicati in data odierna 6 sono deceduti il 30 agosto, 5 il 29 agosto, 5 il 28 agosto e 3 il 27 agosto.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 950 i ricoverati, 9 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 114, tre in meno rispetto a ieri.
Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 206, Catania 237, Messina 253, Siracusa 140, Ragusa 5, Trapani 153, Caltanissetta 55, Agrigento 52, Enna 54