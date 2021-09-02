COVID: IN SICILIA 1.182 I NUOVI POSITIVI, 23 I MORTI

Sono 1.182 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 22.969 tamponi processati. L'incidenza è al 5,2% (ieri era al 5,3%).L'isola resta sempre nettamente al primo p...

A cura di Redazione 02 settembre 2021 20:36

