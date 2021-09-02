COVID: IN SICILIA 1.182 I NUOVI POSITIVI, 23 I MORTI
Sono 1.182 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 22.969 tamponi processati. L'incidenza è al 5,2% (ieri era al 5,3%).
L'isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dal Veneto con 844 casi. Sono 23 le vittime, per un totale, dall'inizio della pandemia, di 6.392.
Gli attuali positivi sono 28.125 con un decremento di 175 casi. I guariti sono 1.334.
La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati, 4 sono deceduti il 31 agosto, 15 il 30 agosto, 6 il 29 agosto, il 2e il 28 agosto.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 967 i ricoverati, 17 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 118, quattro in più rispetto a ieri.
Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 247, Catania 221, Messina 25, Siracusa 152, Ragusa 190, Trapani 106, Caltanissetta 91, Agrigento 104, Enna 46. (ANSA).