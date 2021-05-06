COVID. IN SICILIA 1.202 NUOVI CASI E 24 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 18.00 di oggi, giovedì 6 maggio.
Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.202 (terza regione per numero di casi ) e il totale da inizio epidemia sale così a 213.879 con un tasso di positività del 4,6%
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 27.072(si contano anche quelli rapidi).
Attualmente positive sono 23.878 persone. Ventiquattro nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 5.516.
I guariti ammontano invece a 184.485, 1.829 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.063 pazienti sono ricoverati con sintomi, 149 persone sono in terapia intensiva (-3).
DATI PER PROVINCIA
- PALERMO 207
- CATANIA 467
- MESSINA 76
- SIRACUSA 117
- TRAPANI 22
- RAGUSA 100
- CALTANISSETTA 162
- AGRIGENTO 46
- ENNA 5
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 11.807 contagiati
• 258 morti
• 15.867 guariti
-60 terapie intensive | -653 ricoveri
324.640 tamponi
Tasso di positività: 3,6% (+0,4%)
22.300.567 dosi di vaccino somministrate in totale