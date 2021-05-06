COVID. IN SICILIA 1.202 NUOVI CASI E 24 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

95047

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 18.00 di oggi, giovedì 6 maggio.Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della S...

06 maggio 2021 17:35
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 18.00 di oggi, giovedì 6 maggio.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.202 (terza regione per numero di casi ) e il totale da inizio epidemia sale così a 213.879 con un tasso di positività del 4,6%

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 27.072(si contano anche quelli rapidi).

Attualmente positive sono 23.878 persone. Ventiquattro nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 5.516.

I guariti ammontano invece a 184.485, 1.829 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.063 pazienti sono ricoverati con sintomi, 149 persone sono in terapia intensiva (-3).

DATI PER PROVINCIA

  • PALERMO 207
  • CATANIA 467
  • MESSINA 76
  • SIRACUSA 117
  • TRAPANI 22
  • RAGUSA 100
  • CALTANISSETTA 162
  • AGRIGENTO 46
  • ENNA 5

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 11.807 contagiati
• 258 morti
• 15.867 guariti

-60 terapie intensive | -653 ricoveri

324.640 tamponi
Tasso di positività: 3,6% (+0,4%)

22.300.567 dosi di vaccino somministrate in totale

