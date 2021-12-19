COVID: IN SICILIA 1.212 I NUOVI POSITIVI,274 IN PROVINCIA DI CATANIA. 10 I MORTI

Sono 1.212 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 26.781 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.368.Il tasso di positività sale al 4,5% ieri era...

Sono 1.212 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 26.781 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.368.

Il tasso di positività sale al 4,5% ieri era al 4,4%.

L'isola è all'ottavo posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 5.397 casi, al secondo il Veneto con 3.442 casi, al terzo l'Emilia Romagna con 2.500 casi, al quarto il Lazio con 2.404 casi, al quinto la Campania con 2.006 casi, al sesto il Piemonte con 1.569 casi e al settimo la Toscana con 1.370 casi.

Gli attuali positivi sono 20.787 con un aumento di 912 casi. I guariti sono 339 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 7.349.

Sul fronte ospedaliero sono 575 ricoverati, con 26 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 61, 6 casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 194 casi, Catania 274, Messina 242, Siracusa 125, Ragusa 61, Trapani 206, Caltanissetta 107, Agrigento 28, Enna, 24.

DATI ITALIA

Sono 24.259 i nuovi contagi da coronavirus, oggi 19 dicembre 2021 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 97 morti.

Oggi sono stati 566.300 i tamponi effettuati per un tasso di positività al 4,28%. Sono 7.726 i ricoverati (+150 da ieri), 966 in terapia intensiva (+13) con 78 ingressi in 24 ore. Sale anche il numero dei guariti: +9.403 per un totale di 4.891.239 da inizio pandemia.