COVID IN SICILIA 1.355 NUOVI CONTAGI MA POCHI TAMPONI, TASSO DI POSITIVITÀ IN LIEVE AUMENTO

Sono 1.355 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 7.703 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 3.787.

Il tasso di positività sale al 17,6% mentre ieri era al 16,1%. L'isola è oggi al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 132.186 con un incremento di 566 casi. I guariti sono 995 mentre le vittime sono 3 portano il totale dei decessi a 10.367.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 947, 8 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 49, uno in più rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 396 casi, Catania 244, Messina 280, Siracusa 114, Trapani 186, Ragusa 85, Caltanissetta 126, Agrigento 135, Enna 25.

DATI ITALIA

Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 18.380 (rispetto ai 51.993 di ieri). Oggi si registrano 79 decessi (ieri erano 85). I tamponi processati sono 105.739 che portano il tasso di positività al 17,4%. I guariti sono 27.704 mentre per gli attualmente positivi si registra un decremento di 9.195 unità per un totale di 1.216.843.