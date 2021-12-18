COVID, IN SICILIA 1.368 NUOVI CASI POSITIVI, 251 NEL CATANESE. SALGONO I RICOVERATI IN OSPEDALE

I casi ormai crescono da giorni ad un ritmo di oltre mille al giorno e crescono anche i ricoveri, soprattutto quelli in terapia intensiva. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 18 dicembre del ministero della Salute.

I nuovi casi sono stati, nelle ultime 24 ore, 1.368 (ieri erano stati 1.522) diagnosticati processando 30.836 tamponi (ieri erano 30.762). Il tasso di positività scende leggermente e passa dal 4,9% di ieri al 4,4% di oggi.

Cresce il numero dei ricoverati: in ospedale ci sono complessivamente 551 persone (+18 rispetto a ieri), delle quali 494 in area medica con sintomi (ieri erano 485) e 55 in terapia intensiva (ieri erano 48) con nove nuovi ingressi.

I morti sono stati dieci (la Regione comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: 3 il 17 dicembre, 5 il 16 dicembre, 1 il 9 dicembre, 1 l’8 dicembre) e il numero delle vittime siciliane sale a 7.339.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province

Palermo: 90.191 (189)

Catania: 88.065 (351)

Messina: 41.417 (336)

Siracusa: 27.588 (110)

Trapani: 22.763 (89)

Ragusa: 21.083 (34)

Caltanissetta: 20.093 (115)

Agrigento: 19.790 (106)

Enna: 10.295 (38)

DATI ITALIA

Sono 28.064 i nuovi positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore, 28.632 i precedenti, a fronte di 697.740 tamponi processati,quasi 30mila in più. Il tasso di positività scende al 4%.

Sono invece 123 le vittime, 3 in più in un giorno.

In aumento intensive, +30 con 95 ingressi giornalieri, e ricoveri, +56.

La regione con più casi resta ancora la Lombardia, in netta crescita (+6.119), seguita da Veneto (+4.016).