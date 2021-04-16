COVID: IN SICILIA 1.370 I NUOVI POSITIVI, 21 I MORTI

Sono 1.370 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 33.300 tamponi processati, con una incidenza del 4,1%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.Le vittime nelle ultime 24 ore sono st...

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 21 e portano il totale a 5.128. Il numero degli attuali positivi è di 24.875 con un incremento di 101 casi rispetto a ieri; i guariti sono 1.248.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.399, 3 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 189, 5 in più rispetto a ieri. La distribuzione tra le province, vede Palermo con 455 nuovi casi, Catania 374, Messina 135, Siracusa 108, Trapani 111, Ragusa 5, Caltanissetta 65, Agrigento 75, Enna 42.

DATI ITALIA

Sono 15.943 i contagi regione per regione da coronavirus in Italia oggi, 16 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nelle regioni, ancora divise solo in zona rossa e zona arancione, in base alla tabella del ministero della Salute sono stati registrati altri 429 morti. Da ieri sono stati eseguiti 327.704 tamponi, l'indice di positività è al 4,86%. I pazienti in terapia intensiva sono 3.366 (-51 da ieri), con 199 nuovi ingressi.