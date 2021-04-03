COVID. IN SICILIA 1014 NUOVI CASI E 14 MORTI
Sono 1.014 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 19.939 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 5,8%. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.
Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.476
Il numero degli attuali positivi è di 21.925 con 914 casi in più rispetto a ieri;
Negli ospedali i ricoverati in regime ordinario sono 902 quattro in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 152, due in più rispetto sempre a ieri.
A livello provinciale sono 360 i nuovi casi a Palermo, Catania 223, a Messina 124, a Siracusa 3, a Trapani 19, a Ragusa 56, a Caltanissetta 76, ad Agrigento 131, ad Enna 22.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 21.261 contagiati
• 376 morti
• 21.311 guariti
+10 terapie intensive | -215 ricoveri
359.214 tamponi
Tasso di positività: 5,9% (-0,7%)
10.846.621 dosi di vaccino somministrate in totale