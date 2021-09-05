COVID: IN SICILIA 1024 I NUOVI POSITIVI, 10 I MORTI. L'INCIDENZA SALE AL 7,2%

Sono 1.024 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 14.242 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 7,2% ieri era al 6,6% .L'isola resta sempre nettament...

Sono 1.024 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 14.242 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 7,2% ieri era al 6,6% .

L'isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dal Veneto con 573 casi.

Gli attuali positivi sono 28.462 con un incremento di 177 casi. I guariti sono 837 mentre si registrano altre 10 vittime che portano il totale dei decessi a 6.435. La Regione Sicilia comunica che i deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti: 4 il 4 settembre, 5 il 3 settembre, 1 il 2 settembre.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 965 i ricoverati, lo stesso numero di ieri mentre in terapia intensiva sono 120, tre in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 379, Catania 139 Messina 12, Siracusa 158, Ragusa 107, Trapani 70, Caltanissetta 88, Agrigento 50, Enna 21. (ANSA).