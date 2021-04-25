COVID. IN SICILIA 1061 NUOVI CASI E 6 MORTI

Sono 1.061 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.800 tamponi processati, con una incidenza del 4,9%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.Le vittime nelle ultime 24 ore sono st...

Sono 1.061 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.800 tamponi processati, con una incidenza del 4,9%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 6 e portano il totale a 5.292 Il numero degli attuali positivi è di 25.510, con un incremento di 299 casi rispetto a ieri. I guariti sono 756. Negli ospedali i ricoverati sono 1.244 in regime ordinario , 10 in piu rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 171, otto in meno rispetto a ieri.

I dati del contagio nelle singole province:

Palermo: 63.187 (378)

Catania: 51.925 (148)

Messina: 24.102 (146)

Siracusa: 14.419 (123)

Trapani: 12.754 (26)

Ragusa: 10.992 (116)

Caltanissetta: 10.294 (65)

Agrigento: 10.166 (55)

Enna: 5.737 (4).

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.158 contagiati

• 217 morti

• 13.176 guariti

-32 terapie intensive | -309 ricoveri

239.482 tamponi

Tasso di positività: 5,5% (+1,2%)

17.473.753 dosi di vaccino somministrate in totale