COVID: IN SICILIA 1230 NUOVI CASI E 28 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, giovedì 21 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.230.
Sono 1.230 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 21.609 tamponi (compresi quelli rapidi).
Le vittime sono state 28 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.129, i guariti sono stati 2.269.
I positivi sono 46.898 con un incremento di 191 casi.
I guariti sono stati 1011.
Negli ospedali i ricoveri sono 221 in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri.
Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo è ancora la più colpita con 459 casi, poi Catania 248, Messina 127, Trapani 112, Caltanissetta 104, Siracusa 68, Agrigento 41, Ragusa 36 ed Enna 35.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 14.078 contagiati
• 521 morti
• 20.519 guariti
-43 terapie intensive | -424 ricoveri
267.567 tamponi
Tasso di positività: 5,3% (+0,4%)
1.266.402 vaccinati totali