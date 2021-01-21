COVID: IN SICILIA 1230 NUOVI CASI E 28 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, giovedì 21 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Minister...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, giovedì 21 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.230.

Sono 1.230 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 21.609 tamponi (compresi quelli rapidi).

Le vittime sono state 28 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.129, i guariti sono stati 2.269.

I positivi sono 46.898 con un incremento di 191 casi.

I guariti sono stati 1011.

Negli ospedali i ricoveri sono 221 in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo è ancora la più colpita con 459 casi, poi Catania 248, Messina 127, Trapani 112, Caltanissetta 104, Siracusa 68, Agrigento 41, Ragusa 36 ed Enna 35.

DATI ITALIA

⁣Coronavirus, bollettino di oggi:

• 14.078 contagiati

• 521 morti

• 20.519 guariti

-43 terapie intensive | -424 ricoveri

267.567 tamponi

Tasso di positività: 5,3% (+0,4%)

1.266.402 vaccinati totali