COVID. IN SICILIA 1282 NUOVI CASI E 19 MORTI
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 18.00 di oggi, giovedì 1 aprile.Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della S...
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 18.00 di oggi, giovedì 1 aprile.
Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.282 e il totale da inizio epidemia sale così a 175.405.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 10.305 tamponi calcolati (ma solo molecolari, gli antigenici non sono stati inseriti).
Attualmente positive sono 19.870 persone. Diciannove nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 4.647.
I guariti ammontano invece a 150.888, 82 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 896 pazienti sono ricoverati con sintomi, 143 persone sono in terapia intensiva (+3).
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 23.649 contagiati
• 501 morti
• 20.712 guariti
-29 terapie intensive | -231 ricoveri
356.085 tamponi
Tasso di positività: 6,6% (-0,2%)
10.324.127 dosi di vaccino somministrate in totale