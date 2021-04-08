COVID. IN SICILIA 1287 NUOVI POSITIVI E 11 VITTIME
Aumentano ancora i positivi in Sicilia.Sono 1287 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.170 con una percentuale del 4.7%Le vittime sono state 11 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.75...
Aumentano ancora i positivi in Sicilia.
Sono 1287 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.170 con una percentuale del 4.7%
Le vittime sono state 11 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.757
Il numero degli attuali positivi è di 26.527 con 1181 casi in più rispetto a ieri, I guariti sono 95
Negli ospedali i ricoverati in regime ordinario sono 1129, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 164, sette in più rispetto sempre a ieri.
DATI PER PROVINCIA:
- PALERMO 438
- CATANIA 280
- MESSINA 69
- SIRACUSA 131
- TRAPANI 24
- RAGUSA 34
- CALTANISSETTA 133
- AGRIGENTO 128
- ENNA 50
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 17.221 contagiati
• 487 morti
• 20.229 guariti
-20 terapie intensive | -465 ricoveri
362.162 tamponi
Tasso di positività: 4,8% (+0,7%)
11.850.555 dosi di vaccino somministrate in totale