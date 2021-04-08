95047

COVID. IN SICILIA 1287 NUOVI POSITIVI E 11 VITTIME

08 aprile 2021 17:56
News
Aumentano ancora i positivi in Sicilia.

Sono 1287   i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.170 con una percentuale del 4.7%

Le vittime sono state 11 nelle ultime 24 ore e portano il totale a  4.757

Il numero degli attuali positivi è di 26.527 con 1181   casi in più rispetto a ieri, I guariti sono 95

Negli ospedali i ricoverati in regime ordinario sono 1129, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 164, sette in più rispetto sempre a ieri.

DATI PER PROVINCIA:

  • PALERMO 438
  • CATANIA 280
  • MESSINA 69
  • SIRACUSA 131
  • TRAPANI 24
  • RAGUSA 34
  • CALTANISSETTA 133
  • AGRIGENTO 128
  • ENNA 50

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 17.221 contagiati
• 487 morti
• 20.229 guariti

-20 terapie intensive | -465 ricoveri

362.162 tamponi
Tasso di positività: 4,8% (+0,7%)

11.850.555 dosi di vaccino somministrate in totale

