COVID. IN SICILIA 1350 NUOVI CASI E 6 VITTIME NELLE ULTIME 24 ORE

Ancora sopra i 1000 i nuovi di Covid-19 in Sicilia.Sono 1.350 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 11.215 tamponi processati in Sicilia nei dati emessi nel b...

Ancora sopra i 1000 i nuovi di Covid-19 in Sicilia.

Sono 1.350 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 11.215 tamponi processati in Sicilia nei dati emessi nel bollettino del ministero della Salute del 22 Agosto 2021.

L’isola pure oggi resta al primo posto per numeri di contagi giornalieri, ed aumenta ancora il tasso di positività che schizza al 12% contro l’8.35% di ieri.

Gli attuali positivi sono 23.460 con un incremento di 831 casi.

Nelle ultime 24 ore si registrano 6 vittime, il totale dei decessi sale a 6.219

Sul fronte ospedaliero sono adesso 704 i ricoverati, 27 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 84, stesso dato rispetto alla data di ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 274, Catania 297, Messina 170, Siracusa 127, Ragusa 161, Trapani 103, Caltanissetta 86, Agrigento 86, Enna 46.

DATI ITALIA

Sono 5.923 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (7.470 i precedenti). Le vittime sono 23 (erano 45 venerdì). I tamponi effettuati sono 175.539 e il tasso di positività risale al 3,4% dal 2,9%. In leggero aumento i ricoveri nei reparti ordinari ( 34) e in terapia intensiva ( 6).

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 5.923 contagiati

• 23 morti

• 4.382 guariti

+6 terapie intensive | +34 ricoveri

175.539 tamponi

Tasso di positività: 3,4% (+0,4%)

75.194.688 dosi di vaccino somministrate in totale