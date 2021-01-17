COVID IN SICILIA 1439 NUOVI POSITIVI E 35 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, domenica 17 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Ministe...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, domenica 17 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.439 e il totale da inizio epidemia sale così a 120.729.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 44.527 l’aumento del numero di tamponi è attribuibile al conteggio dei tamponi di tipo “rapido” in aggiunta a quelli “molecolari”.

Attualmente positive sono 46.425 persone. Trentacinque nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 2.989.

I guariti ammontano invece a 71.315, 431 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.422 pazienti sono ricoverati con sintomi (+16) , 208 persone sono in terapia intensiva (-4).

La distribuzione nelle province vede Catania con 431, Palermo 388, Messina 245, Trapani 44, Siracusa 192, Ragusa 53, Caltanissetta 59, Agrigento 22, Enna 5.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 12.415 contagiati

• 377 morti

• 16.510 guariti

-17 terapie intensive | -27 ricoveri

211.778 tamponi

Tasso di positività: 5,9% (-0,4%)

1.123.021 vaccinati totali