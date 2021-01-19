COVID: IN SICILIA 1641 NUOVI POSIVITI NELLE ULTIME 24 ORE, LA PRIMA REGIONE IN ITALIA PER INCREMENTO QUOTIDIANO

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, martedi 19 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Minister...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, martedi 19 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.641 (regione con il maggior incremento di casi nella giornata di oggi) e il totale da inizio epidemia sale così a 123.648.

1641 i nuovi casi in Sicilia, seguita dalla regione Lazio con 1200 nuovi casi e la regione Emilia Romagna con 1034 nuovi casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 39.776 (compresi quelli rapidi) Attualmente positive sono 47.527 persone. Trentasette nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.064.

I guariti ammontano invece a 73.057, 962 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.456 pazienti sono ricoverati con sintomi, 211 persone sono in terapia intensiva (+6).

La distribuzione nelle province vede Catania con 237 casi Palermo 569, Messina 198, Trapani 325, Siracusa 165, Ragusa 27, Caltanissetta 62, Agrigento 53, Enna 5.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 10.497 contagiati

• 603 morti

• 21.428 guariti

-57 terapie intensive | -185 ricoveri

254.070 tamponi

Tasso di positività: 4,1% (-1,4%)

1.197.913 vaccinati totali