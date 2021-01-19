COVID: IN SICILIA 1641 NUOVI POSIVITI NELLE ULTIME 24 ORE, LA PRIMA REGIONE IN ITALIA PER INCREMENTO QUOTIDIANO
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, martedi 19 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.641 (regione con il maggior incremento di casi nella giornata di oggi) e il totale da inizio epidemia sale così a 123.648.
1641 i nuovi casi in Sicilia, seguita dalla regione Lazio con 1200 nuovi casi e la regione Emilia Romagna con 1034 nuovi casi.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 39.776 (compresi quelli rapidi) Attualmente positive sono 47.527 persone. Trentasette nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.064.
I guariti ammontano invece a 73.057, 962 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.456 pazienti sono ricoverati con sintomi, 211 persone sono in terapia intensiva (+6).
La distribuzione nelle province vede Catania con 237 casi Palermo 569, Messina 198, Trapani 325, Siracusa 165, Ragusa 27, Caltanissetta 62, Agrigento 53, Enna 5.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 10.497 contagiati
• 603 morti
• 21.428 guariti
-57 terapie intensive | -185 ricoveri
254.070 tamponi
Tasso di positività: 4,1% (-1,4%)
1.197.913 vaccinati totali