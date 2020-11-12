COVID: IN SICILIA 1692 NUOVI POSITIVI, 40 MORTI
Sono 1.692 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.455 tamponi effettuati; 40 i decessi di persone positive, che portano il totale a 802. Con i nuovi casi salgono c...
Sono 1.692 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.455 tamponi effettuati; 40 i decessi di persone positive, che portano il totale a 802. Con i nuovi casi salgono così a 24914 gli attuali positivi con un incremento di 1350. 302 sono stati i guariti.
Di questi 1.596 sono i ricoverati: 1391 in regime ordinario (+15 rispetto ad ieri ) e 205 in terapia intensiva con un aumento di 3 ricoveri.
DATI PER PROVINCIA
- PALERMO 393
- CATANIA 373
- TRAPANI 317
- AGRIGENTO 135
- SIRACUSA 114
- ENNA 112
- MESSINA 105
- RAGUSA 80
- CALTANISSETTA 63
DATI ITALIA
Sale ancora il numero dei contagi di Covid: nelle ultime 24 ore si registrano 37.978 casi e 636 morti. Il numero dei tamponi è stato 234.672. L'indice è salito dal 14,6% di ieri a 16,1%.
Questo quanto emerge dai dati del Ministero della Salute.
Le persone in terapia intensiva sono aumentate di 89 unità, in totale sono 3.170.
Tra i dati relativi alle Regioni, Lombardia 9.291 casi, Piemonte 4.787, Campania 4.065
• 37.978 contagiati
• 636 morti
• 15645 guariti
+89 terapie intensive | +429 ricoveri
234.672 tamponi
Tasso di positività: 16,2% (+1,6%)