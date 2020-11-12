COVID: IN SICILIA 1692 NUOVI POSITIVI, 40 MORTI

Sono 1.692 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.455 tamponi effettuati; 40 i decessi di persone positive, che portano il totale a 802. Con i nuovi casi salgono c...

Sono 1.692 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.455 tamponi effettuati; 40 i decessi di persone positive, che portano il totale a 802. Con i nuovi casi salgono così a 24914 gli attuali positivi con un incremento di 1350. 302 sono stati i guariti.

Di questi 1.596 sono i ricoverati: 1391 in regime ordinario (+15 rispetto ad ieri ) e 205 in terapia intensiva con un aumento di 3 ricoveri.

DATI PER PROVINCIA

PALERMO 393

CATANIA 373

TRAPANI 317

AGRIGENTO 135

SIRACUSA 114

ENNA 112

MESSINA 105

RAGUSA 80

CALTANISSETTA 63

DATI ITALIA

Sale ancora il numero dei contagi di Covid: nelle ultime 24 ore si registrano 37.978 casi e 636 morti. Il numero dei tamponi è stato 234.672. L'indice è salito dal 14,6% di ieri a 16,1%.

Questo quanto emerge dai dati del Ministero della Salute.

Le persone in terapia intensiva sono aumentate di 89 unità, in totale sono 3.170.

Tra i dati relativi alle Regioni, Lombardia 9.291 casi, Piemonte 4.787, Campania 4.065

• 37.978 contagiati

• 636 morti

• 15645 guariti

+89 terapie intensive | +429 ricoveri

234.672 tamponi

Tasso di positività: 16,2% (+1,6%)