COVID: IN SICILIA 2.127 I NUOVI POSITIVI, TRE I MORTI. TASSO RISALE AL 14,4%
Sono 2.127 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.769 tamponi processati.
Ieri i positivi erano 562.
Il tasso di positività è quasi al 14,4%, in aumento rispetto al 10,1% di ieri.
La Sicilia è all'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 19.038 con un aumento di 60 casi. I nuovi guariti sono 1.064, tre le vittime, che porta il totale a 12.238.
Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 307, sette in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 16, uno meno di ieri.
A livello provinciale si registrano a Palermo 473 casi, Catania 482, Messina 332, Siracusa 243, Trapani 261, Ragusa 88, Caltanissetta 73, Agrigento 127, Enna 48.