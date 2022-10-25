COVID: IN SICILIA 2.127 I NUOVI POSITIVI, TRE I MORTI. TASSO RISALE AL 14,4%

Sono 2.127 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.769 tamponi processati.Ieri i positivi erano 562.Il tasso di positività è quasi al 14,4%, in aumento rispett...

A cura di Redazione 25 ottobre 2022 21:22

