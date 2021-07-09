COVID: IN SICILIA 201 I NUOVI POSITIVI, UNA VITTIMA TASSO SALE ANCORA AL 2,1%

Sono 201 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.999 tamponi processati nell'isola. L'incidenza ora risale ancora fino al 2,1% ma l'isola scende, oggi, al terzo...

Sono 201 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.999 tamponi processati nell'isola. L'incidenza ora risale ancora fino al 2,1% ma l'isola scende, oggi, al terzo posto per numero di contagi giornalieri in Italia.

Sul fronte dei positivi totali il dato in Sicilia risale a 3.509 facendo segnare 52 casi in più nonostante i 148 guariti delle ultime ore. Si registra una nuova vittima che porta il totale a 5.988. Sul fronte ospedaliero restano 148 i ricoverati così come 20 in terapia intensiva. Un dato identico a quello di ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa c'è Caltanissetta con 77 casi, seguita da Ragusa con 34, Trapani 24, Palermo 17, Catania 14, Siracusa 12, Agrigento 10, Enna 8, Messina 5

DATI ITALIA

Sono 1.390 i nuovi contagi da Coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 luglio. Dalla tabella risultano altri 25 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 196.922 tamponi, con un indice di positività dello 0,7%. 169 ricoverati in terapia intensiva (-11), i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.167 (-30). 1.434 i guariti da ieri, che portano il totale a 4.099.339 da inizio pandemia.