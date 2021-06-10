COVID. IN SICILIA 284 NUOVI POSITIVI, METÀ SONO A CATANIA. 3 I MORTI

Sono 284 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.803 tamponi processati, con una incidenza che rimane al 2,1%.La Regione è, anche oggi, al secondo posto in Italia...

Sono 284 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.803 tamponi processati, con una incidenza che rimane al 2,1%.

La Regione è, anche oggi, al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri .

Le vittime sono state 3 e fanno salire il totale a 5.893. Il numero degli attuali positivi è di 7.361 con un incremento di 39 casi. I guariti sono 242. Negli ospedali i ricoverati sono 400, 4 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 38, uno in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Catania con 118 casi seguita da Palermo con 73, poi Agrigento 29, Siracusa 26, Caltanissetta 15, Messina 13, Trapani 6, Enna 3 casi e infine Ragusa 1 solo caso.

DATI ITALIA

I nuovi casi di Covid sono stati 2.079 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 2.199 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 205.335, un dato che conferma l'indice di positività sull'1% di ieri.

In crescita i decessi che sono stati 88, rispetto ai 77 di ieri. I pazienti attualmente in terapia intensiva sono 627, 35 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 4.153, in calo di 229 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare restano 164.530 persone, 5.362 in meno di ieri.