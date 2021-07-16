COVID, IN SICILIA 386 NUOVI CASI (66 NEL CATANESE): NON CI SONO MORTI, IL TASSO DI POSITIVITÀ SCHIZZA AL 4%

Sono 386 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.583 tamponi processati nell'isola.L'incidenza sale al 4,0% fissando un nuovo record.L'isola scende, però, al qu...

Sono 386 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.583 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza sale al 4,0% fissando un nuovo record.

L'isola scende, però, al quarto posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 4.409 con un aumento di altri 269 casi.

I guariti sono 117 mentre nelle ultime 24 ore non ci sono morti Il totale dei decessi resta, per il secondo giorno consecutivo, a 6.006. Sul fronte ospedaliero c'è la risalita dei ricoverati che sono adesso 167, sei in più rispetto a ieri, mentre sono 23 quelli in terapia intensiva due in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo torna in testa con 80 casi, seguono Caltanissetta con 78, Catania con 66. E ancora: Agrigento 59, Siracusa 43, Trapani 26, Enna 20, Ragusa 10, Messina 4

DATI ITALIA

Sono 2.898 i positivi ai test per il Covid rilevati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 2.455. In lieve aumento anche i decessi che sono stati 11, rispetto ai 9 di ieri.

In crescita il tasso di positività che raggiunge l'1,4% rispetto all'1,3 di ieri. 205.602 i tamponi effettuati, rispetto ai 190.922 di ieri. Salgono anche le persone in terapia intensiva che sono 181 (8 in più), mentre i ricoveri ordinari sono 1.088 (uno in meno nelle ultime 24 ore).