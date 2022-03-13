COVID: IN SICILIA 4.803 I NUOVI POSITIVI (671 A CATANIA) , 9 I MORTI
Sono 4.803 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 29.792 tamponi processati in Sicilia.
Ieri i nuovi positivi erano 5.335.
Il tasso di positività scende al 16% ieri era al 17,2%.
L'isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 228.192 con un incremento di 3.870 casi. I guariti sono 2.118 mentre le vittime sono 9 portano il totale dei decessi a 9.737.
Sul fronte ospedaliero sono 895 ricoverati con un caso in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 66, due casi in meno rispetto a ieri.
Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.581 casi, Catania 671, Messina 1.321, Siracusa 374, Trapani 565, Ragusa 542, Caltanissetta 265, Agrigento 605, Enna 73.
(ANSA).