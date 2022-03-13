COVID: IN SICILIA 4.803 I NUOVI POSITIVI (671 A CATANIA) , 9 I MORTI

Sono 4.803 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 29.792 tamponi processati in Sicilia.Ieri i nuovi positivi erano 5.335.Il tasso di positività scende al 16% ieri era al 17,2%.L'isola è al ter...

A cura di Redazione 13 marzo 2022 18:44

