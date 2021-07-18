COVID: IN SICILIA 404 I NUOVI CASI E ZERO MORTI, LA REGIONE AL SECONDO POSTO IN ITALIA PER NUOVO CONTAGI

Sono 404 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 5.832 tamponi processati nell'isola. Nuova impennata dell'incidenza che arriva fino al 6,9% per effetto del basso...

Sono 404 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 5.832 tamponi processati nell'isola. Nuova impennata dell'incidenza che arriva fino al 6,9% per effetto del basso numero di tamponi.

L'isola è al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro il Lazio che ne conta 471.

Gli attuali positivi sono 5.123 con un aumento di altri 336 casi. I guariti sono 68 mentre nelle ultime 24 ore e non ci sono vittime negli ultimi 4 giorni. Il totale dei decessi resta, dunque, a 6.006.

Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che sono adesso 170, 4 in più rispetto a ieri mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 21, 2 in meno.

Sul fronte del contagio nelle singole province Caltanissetta è in testa al contagio di oggi con 76 casi seguita da Palermo con 67 e da Ragusa con 63, poi Agrigento 59, Catania 44, Siracusa e Trapani 28, Enna 21 e Messina 18.

DATI ITALIA

Sono 3.127 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano altri 3 decessi.

Ieri i contagi erano stati 3.121 e le vittime 13, che portano a 127.867 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 165.269 tamponi, con un tasso positività che sale a 1,9% (ieri 1,3%).

In lieve aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.136 (ieri 1.111), con un aumento di 25 persone rispetto a ieri mentre sono 156 i ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), con 3 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.113.478 i guariti (+501) e 46.113 gli attualmente positivi (+2.622).