COVID: IN SICILIA 411 NUOVI POSITIVI E 18 VITTIME NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 411 i nuovi positivi covid19 che si registrano oggi in Sicilia con 19.912 tamponi processati.Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.999. Gli attualmente positivi son...

Sono 411 i nuovi positivi covid19 che si registrano oggi in Sicilia con 19.912 tamponi processati.

Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.999. Gli attualmente positivi sono 29.180 con una diminuzione di altri 726 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 1.119. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 846 in regime ordinario , 16 in meno rispetto a ieri e scendono di nuovo anche i ricoveri in terapia intensiva: 143, ovvero 2 in meno rispetto a ieri. 5.

I nuovi positivi al Coronavirus provincia per provincia: Palermo: 143; Catania: 72; Messina: 56; Trapani: 24; Siracusa: 33; Ragusa: 20; Caltanissetta: 48; Agrigento: 14 ed Enna 1.

⚠️ BOLLETTINO SICILIA 21 FEBBRAIO

🦠 TOTALE CASI: 148.990 (+411)

☠️ DECEDUTI: 3.999 (+18)

✅ GUARITI: 115.811 (+1.119)

🧪 TAMPONI: 19.912 (-3.395)

• % POSITIVI / TAMPONI: 1,76%

• % POSITIVI / CASI TESTATI: 8,81%

• CASI TESTATI: 4.666

Terapie intensive: 143 (-2)

Ricoveri: 846 (-16)

ATTUALI POSITIVI: 29.108 (-726)

DATI ITALIA

Sono 13.452 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, sabato i positivi erano stati 14.931. Sono stati 250.986 i test effettuati, 50mila in meno.L'Italia supera i 2,8 mln di casi. Il tasso di positività risale al 5,4%, 0,6% in 24 ore. Le vittime sono invece 232, in leggero calo sulle 251 del giorno prima, 95.718 in tutto.Aumentano di 31 i ricoveri in terapia intensiva.Aumentano ancora gli attualmente positivi, 4.272, e 8.946 i guariti. 4.162 persone in più in isolamento domiciliare.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.452 contagiati

• 232 morti

• 8.946 guariti

+31 terapie intensive | +79 ricoveri

250.986 tamponi

Tasso di positività: 5,4% (+0,5%)

3.456.292 vaccinati totali